Zəhərlənən tələbələrin vəziyyəti ağır-stabildir - NAZİRLİK

Noyabrın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin 2 saylı yataqxanasında zəhərlənən tələbələrin vəziyyəti ağır-stabil qiymətləndirilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində universitetin tələbələri - 1999-cu il təvəllüdlü Xasmətova Şəkər Faiq qızının qidadan zəhərlənərək ölüb, 1998-ci il təvəllüdlü Quliyeva Dürrubə Qismət qızı və İbadova Həmidə Bünyamiddinovna Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Faktla bağlı Bakı şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci (səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

