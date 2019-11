Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dövlət dəstəyinin təzahürü olaraq nazirlik tərəfindən 9 ayda 145 qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ədliyyə naziri, Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədov rəsmi qəzetdə dərc olunan məqaləsində bildirib.



Ədliyyə nazir qeyd edib ki, hazırda qeyri-kommersiya təşkilatlarının ümumi sayı 4500-ə, mətbu nəşrlərin sayı isə 5300-ə çatıb.

