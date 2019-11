Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Emil Balayev növbəti uğuruna imza atıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Tobol”da çıxış edən qapıçı öz ampluasında Qazaxıstan çempionatının ən yaxşısı hesab olunub.

Rusiyanın “sports.ru” portalında yer alan “Views from HK to KZ”nın versiyasına əsasən E.Baleyev mövsümün qapıçısı sayıb. O, 736 dəqiqəlik quru seriya ilə mövsümün rekorduna imza atıb və çempionatlar tarixinin “beşliy”inə düşüb.

