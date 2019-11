İsrailin yeni təyin olunmuş səfiri Corc Dik Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.

Səfir etimadnaməsini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim etdikdən sonra səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.