Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində 1964-cü il təvəllüdlü Əhmədov Sərvər Ənvər oğlu Bakıxanov qəsəbəsində “Razın dağı” adlanan ərazidən sürüşərək yıxılıb.

S. Əhmədov aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

