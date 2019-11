Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Suraxanı rayonu ərazisində qeydə alınıb. Rayon sakini, 1994-cü il Süleymanlı Fəxrin İqbal oğlu zəhərlənərək ölüb.

Meyitinin ilkin müayinəsi zamanı F. Süleymanlının spirtli içkidən zəhərlərək öldüyü məlum olub. (apa)

