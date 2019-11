"Zəhərlənən tələbələrin vəziyyəti yaxşıdır" - BDU-nun rektoru

“Bakı Dövlət Universitetinin zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən tələbələrinin vəziyyəti yaxşıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, səhər zəhərlənən tələbələrə təkrar baş çəkib: “Onlar gəzirlər, söhbət edirlər, səhər yemək də yedilər. Müalicə gedir ki, bədən tam təmizlənsin. Valideynləri və tələbə dostları ilə də görüşdülər”.

Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universitetinin 2№ li yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi olub. Həkimlər Mətbuat küç. 36 ünvanına çatdıqda otaqda huşsuz vəziyyətdə 3 tələbə qız aşkarlayıblar. Təcili Tibbi Yardım həkimlərinin bildirdiyinə görə, huşsuz vəziyyətdə tapılan qızların ağızlarından qan gəlib. Zəhərlənməsi ehtimal edilən qızlardan biri ölüb, ikisi isə kritik vəziyyətdə Təcili Tibbi Yardım avtomobili ilə KTM-ə çatdırılıblar. 20-22 yaş arası olan qızların vəziyyəti kritikdir, müalicələri davam edir. (apa)

