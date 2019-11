Mən Ağdama hərbi helikopterlə getmişəm - Komitə sədrindən AÇIQLAMA

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova helikopterlə Ağdamda vətəndaşlarla görüşə getməsi məsələsinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, YAP-ın İcra Katibliyində bildirib ki, Komitənin nə helikopteri, nə təyyarəsi var:

“Bizim qurum ən aşağı büdcəsi olan komitədir. Maşınım xarab olduğu və gec düzələcəyi üçün mən cəbhə zonasında görüşə helikopterlə getmək üçün hərbçilərə zəng etdim. Xahiş etdim ki, reys varsa, məni də özləri ilə aparsınlar.

Çünki məni orada 30-dan çox insan gözləyirdi. Mən hərbi helikopterlə getmişəm. Bu təhlükəli gediş idi. Sərhəd zonasında görüş idi və hər şey ola bilərdi”.

“Qısa müddətdə ora çatdım, 30-dan çox insanı, 50-dən çox qadını qəbul etdim. Mən oraya nə kefə, nə də kurorta getmişdim”, - deyə H.Hüseynova qeyd edib.

