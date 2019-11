Milli Məclisin plenar iclasının vaxtı dəyişdirilib

Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, iclasın vaxtı noyabrın 26-dan 25-nə keçirilib.

İclasda 2020-ci ilin büdcə zərfinə daxil olan sənədlər II oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq.

Bunlar "2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında”, "2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında”, "2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında”, "Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2020-ci il üçün xərclər smetası haqqında”, “Hesablama Palatasının 2020-ci il üçün xərclər smetası haqqında”, “İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il üçün dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihələridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.