ABŞ Konqresinin Corciya ştatından olan senatoru Devid Perdyu qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı qətnaməni blok edib.

Metbuat.az bu barədə xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə senator Lindsi Qrem 1915-ci il hadisələrini formal olaraq “ermənilərin soyqırımı” kimi tanıyan 150 nömrəli qətnaməyə ABŞ Senatında veto qoymuşdu.

O, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəndən sonra bu qənaətə gəlib.

