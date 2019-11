Aparıcı Aytəndən müğənni Damlaya atmaca: “Olar ki siz oxumayasınız?!” - VİDEO

BAKU.TV-nin efirində həftə içi beş gün saat 10:00-da yayımlanan Baku Live verlişinin aparıcısı Aytən Leylaqızı canlı yayımda tamaşaçılara ünvanlanan suala özü cavab verib.

Metbuat.az bildirir ki, “Hansı məşhuru görüb nə sual verərdiniz?” sualına aparıcı maraqlı cavab verib. “Hər kəsin tanıdığı Damla xanıma sual verərdim.

Bəkə də tamaşaçılar inanmayacaq, düz bir il bundan qabaq bu sual məndə yaranıb. Damla xanım! Olar ki, siz oxumayasınız? Bəlkə də indi Damlanın fanatları məni izləyib mənə qarşı aqressiv olacaqlar.” deyə aparıcı bildirib.

Daha ətraflı videonu sizə təqdim edirik:

