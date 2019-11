Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda araq istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 dəfə artaraq 1 501,9 min dekalitr təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, hesabat dövründə ölkədə 276,6 min dekalitr likör istehsal edilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətdə 2,5 dəfə çoxdur.

