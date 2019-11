Ağdamda avtomobil arxa düşüb - Yaralılar var

Ağdamda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı iki bacı xəsarət alıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hərəkətdə olan “VAZ 2107” markalı 10 LP 594 nömrəli avtomobil sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbindən yol kənarındakı arxa düşüb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişinlər - 1972-ci il təvəllüdlü Abdullazadə Səbinə Nuşirəvan qızı və 1970-ci il təvəllüdlü Sadıqova Aygün Nuşirəvan qızı müxtəlif bədən xəsarətlər alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (apa)

