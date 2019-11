İstanbulun Çekmeköy rayonunda güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın meşəlik ərazidə qeydə alınıb.

Yanğın baş verən sahənin hərbçilərin yaşadığı məntəqəyə yaxın olduğu qeyd edilir. Təxliyə və insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.

Hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadası cəlb olunub. (Trend)

