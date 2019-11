Tələbə qızlar suşidən yox, bu qidadan zəhərləniblər

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı Dövlət Universitetinin Mətbuat prospekti 36 ünvanında yerləşən 2 saylı yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Nəticədə 3 tələbə zəhərlənib.

Metbuat.az bildirir ki, zəhərlənmələri ehtimal edilən qızlardan biri ölüb, ikisi isə kritik vəziyyətdə Təcili Tibbi Yardım avtomobili ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıblar.

Qeyd edək ki, qızların suşidən zəhərlənməsi iddia edilirdi.

Lakin bununla bağlı "Leykemiya ilə mübarizə" İctimai Birliyinin sədri Mehriban Bağırova bildirib ki, hazırda hər iki qızın vəziyyəti yaxşıdır:"Axşam zəhərlənən qızlardan birinin də öldüyü xəbəri yayılmışdı. Bizim fəallar dərhal xəstəxanaya getdilər. Yayılan ölüm xəbərin yalnış olduğu ortaya çıxdı. Qızlar suşini 3 gün öncə yeyiblər. Qızlar axşam mağazadan aldıqları "Rollton" supunu içiblər. Xəstələrin yanına bizi buraxmırlar. Həmidənın anası bu gün Bakıya gəlir. Dünən Həmidənin yanında xalası ilə dayısı olub. Bizdə mütəmadı qızlara baş çəkirik". (Sonxeber.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.