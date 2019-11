Qadınların əksəriyyəti bizə müraciət edirlər ki, aliment ala bilmirlər. Kişi aliment vermirsə, ölkədən çıxışına qadağa qoyulmalıdır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu YAP-ın İcra Katibliyində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirib.

Sədr qeyd edib ki, dünya təcrübəsində aliment verilməyəndə bu məbləği Aliment Fondu verir:

“Ancaq kişi sonra Aliment Fonduna ikiqat artıq vəsait ödəyir. Ona görə də Azərbaycanda da Aliment Fondu yaransa, yaxşı olar”.

