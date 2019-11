Araz Əlizadə onu söyənləri parlamentə çağırdı - VİDEO

Space TV-də yayımlanan “Sadə həqiqətlər” verilişinin qonağı deputat Araz Əlizadə olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Araz Əlizadə ilk dəfə hazırkı müxalifət daxilindəki proseslərə aydınlıq gətirərə, səs-küylü faktlar açıqlayıb.

Başqa sözlə, ilk dəfədir ki, belə sensasiya yaradan faktlar açıq-aydın və konkret səslənir.

Araz Əlizadə həmçinin, Əli Kərimlinin xaricdən maliyyələşmə mexanizmini, AXC hakimiyyəti zamanı yaradılmış Ləl-cəvahirat Fondunda baş verənləri gündəmə gətirib.



Xatırladaq ki, “Sadə həqiqətlər” verilişi bu gün saat 21:50-də yayımlanacaq. (modern.az)

