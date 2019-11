Sosial şəbəkədə səkkiz ədəd cins şalvarın ustalıqla oğurlanması ilə bağlı video yayılıb.

Kadrlardan görünür ki, gənc qız şalvarları mağazadan çıxarmaq üçün üst-üstə geyinir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Metro” xəbər yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, hadisənin Venesuelada baş verdiyi ehtimal edilir.

