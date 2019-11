Rusiyanın “Rossiya-1” telekanalı Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəsmi səfəri barədə süjet hazırlayıb.

Metbuat.az bildiriri ki, Mehriban Əliyeva noyabrın 20-dən Rusiyada rəsmi səfərdədir.

Səfər çərçivəsində o, Moskvada naməlum əsgərin məzarını ziyarət edib, Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədri Dmitri Medvedevlə görüşüb və “Lujniki” Olimpiya Kompleksində Gimnastika Mərkəzi ilə tanış olub.

