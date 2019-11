Pley-offun püşkü atılıb: AVRO-2020

Bu gün AVRO-2020-nin pley-off mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, öncə yığmaların pley-offda yolu və rəqibi bilinib.

İsrail C yoluna düşüb. Bu milli Şotlandiya ilə görüşəcək. Digər üç komanda – Macarıstan, Rumıniya və Bolqarıstan A yolunda mübarizə aparacaq. Bu yolda cütlərin tərkibi də dəqiqləşib.

Ardınca hansı cütlərin finalda ev sahibi olacağı müəyyənləşib. Pley-offun yarımfinalları gələn il martın 26-da, finallar 31-də keçiriləcək.

D yolu

Yarımfinal

1. Gürcüstan – Belarus

2. Şimali Makedoniya - Kosovo

Final

1-ci cütün qalibi - 2-ci cütün qalibi

C yolu

Yarımfinal

1. Şotlandiya – İsrail

2. Norveç – Serbiya

Final

2-ci cütün qalibi – 1-ci cütün qalibi

B yolu

Yarımfinal

1. Bosniya və Herseqovina – Şimali İrlandiya

2. Slovakiya – İrlandiya

Final

1-ci cütün qalibi – 2-ci cütün qalibi

A yolu

Yarımmfinal

1. İslandiya – Rumıniya

2. Bolqarıstan – Macarıstan

Final

2-ci cütün qalibi – 1-ci cütün qalibi

Qeyd edək ki, oyunları 12 şəhərdə, o cümlədən Bakıda keçiriləcək final mərhələsinə vəsiqə qazanan digər 19 komanda - Belçika, Polşa, Ukrayna, Rusiya, İspaniya, İtaliya, Türkiyə, Fransa, İngiltərə, Çexiya, Finlandiya, İsveç, Almaniya, Niderland, Xorvatiya, Avstriya, Portuqaliya, İsveçrə, Danimarka və Uels seçmə oyunlarından birbaşa vəsiqə qazanıb. Final mərhələsinin son 4 iştirakçısı pley-offda bilinəcək.

