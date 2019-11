Ərəblər Osmanlı tarixindən serial çəkdilər, skandal yarandı

Tunisdə çəkilən "Atəş Krallıqları" serialı ərəb mediasında mübahisə yaradıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri mərkəzli və Səudiyyə Ərəbistanının sahib olduğu "MBC Tv"də yayımlanan, 40 milyon dollarlıq büdcəsi ilə ərəb dünyasında 2019-cu ilin ən böyük layihəsi olan serial Misirin 16-cı əsrdə Osmanlıların nəzarətinə keçməsindən bəhs edir.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ərəb dünyasında böyük məşhurluq qazanan türk seriallarını yayımlamağa son verdiyini açıqlayan "MBC Tv" 17 noyabrda "Atəş Krallıqları" serialını yayımlamağa başlayıb. Sloqanı "Br imperatorluq qanlı hüquqla idarə edilir. Bu onların lənəti oldu" olan serialın mətnini misirli yazar hazırlayıb, serialda ərəb aktyorlar yer alır və baş rolu da misirli aktyor canlandırır.

Serialın ingilis rejissoru Peter Vebber bildirib ki, serial Osmanlı idarəçiliyinin axrasındakı vəhşət dolu tarixi ifşa edəcək. Serialın ssenaristi isə Osmanlı tarixinin qətliamlarla dolu olduğunu bildirib. 14 bölümdən ibarət olan serial haqqında Səudiyyə mediası belə yazıb:

"Osmanlıların etdiyi cinayətlərin ört-basdır edildiyi və tarixin təhrif edildiyi bu dövrlə bağlı bir çox həqiqəti üzə çıxaracaq".

Serial ərəb mediasını iki yerə bölüb. Bir qism serialın həqiqətləri çatdırdığını bildirsə də, digərləri bunun Osmanlı tarixini dəyişdirdiyini iddia ediblər: "Bu serial tarixin yenidən, yanlış bir şəkildə yazılmasıdır".

Qeyd edək ki, serial həmçinin "Netflix"də yayımlanmağa başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.