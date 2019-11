Bahalı dərmanlar kreditlə satılacaq

Rusiyada ilk dəfə olaraq bahalı dərmanların kreditlə satılması imkanı yaradılıb. Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə yerli “Samson farma” apteklər şəbəkəsi xəbər yayıb. 6-12 ay müddətinə veriləcək kreditin maksimum məbləği 300 min rubl (8000 AZN) nəzərdə tutulub. Rusiyalı ekspertlər hesab edirlər ki, farmaseptik bazarda kredit layihəsi müasir bank texnologiyaları istiqamətinə doğru müsbət addımdır. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.