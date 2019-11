Azərbaycanlı aparıcı Könül Yusifqızı sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı qara dar libası ilə diqqətləri özünə çəkməyi bacarıb.

Buna səbəb isə geyimin darlığından dolayı, onun bütün bədən hissələrinin görünməsi olub. "İnstaqram" hesabında paylaşdığı fotonun şərh bölməsini bağlamaq da Könülün yadından çıxmayıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

