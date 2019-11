"Gördüm oyun alınmır, çox da riskə getmədim" - Qurban Qurbanov

"Ayxan Abbasovu təbrik edirəm. "Sumqayıt" son matçlara yaxşı oyun göstərir. Bu məğlubiyyəti gözləyirdim. Cari çempionatda ilk dəfə uduzduq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azərbaycan Premyer Liqasının 12-ci turunda səfərdə "Sumqayıt"a 1:2 hesabı ilə uduzduqları oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.

47 yaşlı mütəxəssisin sözlərinə görə, heyətlə bağlı müəyyən problemlər var: "Futbolçuların üzərinə çox getməyəcəyəm. İki fərqli hissə oldu. Çox sadə epizodlarda top itkilərinə yol verdik. Halbuki daha soyuqqanlı olmalıydıq. Məğlubiyyəti qəbul etməliyik. Son vaxtlar tam istədiyimiz heyətlə oynaya bilmirik. Çox səbəb axtarmaq istəmirəm. Futbolçuların fikirlərinin "Sevilya" ilə Avropa Liqasınının oyununda olduğunu düşünmürəm. Gördüm oyun da alınmır, çox da riskə getmədim. Əks halda Dani Kintananı da meydana buraxa bilərdim".

Q.Qurbanov bildirib ki, hər bir məğlibiyyət futbolçulara təsir edir: "Biz peşəkarıq. "Sevilya" ilə matça qədər düzgün işləməliyik. Səhvləri hər kəs özü analiz edəcək. Böyük komandayıqsa, belə məğlubiyyətləri tez yaddan çıxarmalıyıq".

Baş məşqçi oğlu Musa Qurbanlıya əsas komandada şans verməməsinə də toxunub: "Hər şeyin öz vaxtı var. Musadan əlavə də bizimlə daha çox məşq edən gənclərimiz var. "Qarabağ"da oynamaq elə də asan deyil. Gənclər daha da çox çalışmalıdırlar".

