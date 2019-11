Sosial şəbəkələrdə erməni qızlar yeni aksiya elan edib.

Metbuat.az bildirir ki, erməni qadınlar açıq-saçıq şəkillərini paylaşaraq Azərbaycandan olan kişiləri şəkillərinə işarələyirlər.

Bu məqam sosial şəbəkələrdə xeyli diqqət çəkib. Azərbaycan kişiləri ilə yaxından maraqlanan erməni qadınlar son günlər canfəşanlıq edir.

Erməni izləyiciləri qıcıqlandıran qadınlar daha çox Ukraynada və Rusiyada yaşayan qadınlardır.

Onların bu addımı hansı səbəbdən atdığı dəqiq bilinmir.

(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.