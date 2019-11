Sumqayıtda kadr təyinatı olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Səkinə Sadıxova Sumqayıt şəhər Səhiyyə Şöbəsinin yeni müdiri təyin olunub.

O bu vəzifəyə qədər Sumqayıt Səhiyyə Şöbəsinin müdir müavini olub və müdir vəzifəsini müvəqqəti icra edib.

