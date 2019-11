Fransa prezidenti "sarı jiletlilər"dən danışdı: "Etiraf edirəm ki..."

Fransa prezidenti Emanuel Makron ölkədə yanacaq qiymətinin artırılmasına və əlverişsiz iqtisadi şərtlərə qarşı yüzlərlə insanın keçən il başlatdığı "sarı jiletlilər" aksiyaları barədə danışıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, tyerli mediaya verdiyi açıqlamada Makron işə getmək üçün avtomobildən istifadə edən aşağı və orta gəlirli insanların iqtisadi olaraq güclənməsi üçün keçən il addımlar atmalı olduqlarını etiraf edib. Yanacaq qiymətini artırmaqla səhv etdiklərini etiraf edən Makron bunün üçün bir keçid müddəti yaratmalı olduqlarını qeyd edib:

"Keçən il meydanlara çıxan "sarı jiletlilər"lə bu gün aksiya keçirənlərin eyni insanlar olmadığına inanıram".

Qeyd edək ki, 2018-ci ilin 17 noyabrında yanacağın qiymətinin artmasına qarşı olaraq "sarı jiletlilər" adlandırılan aksilayalar başlamışdı. Hökümətin verdiyi məlumatlara görə, nümayişlərdə 4 min 245 nəfər yaralanmış, 12 min 107 nəfər isə polis tərəfindən saxlanılmışdı. 3 mindən çox insanın isə həb edildiyi bildirilib.

