Azərbaycan Premyer Liqasının 12-ci turunun açılış matçında "Qarabağ"ı qəbul edən "Sumqayıt" Peyman Babayinin dublu sayəsində rəqibini 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu oyunda vurduğu birinci qoldan sonra qarşılaşmanı izləyən anasına doğru qaçıb. O, sevincini anasını öpməklə qeyd edib. (qafqazinfo)

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

