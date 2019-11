"Səbail" "Sabah"ı qəbul edəcək - Azərbaycan Premyer Liqası

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XII turun daha bir oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, turun növbəti günündə də bir oyun baş tutacaq: "Səbail" "Sabah"ı qəbul edəcək. Meydan sahibləri 11 xalla 5-6-cı yerləri bölüşdürür. Qonaqlar isə bir xal az toplayıb və 7-cı pillədə qərarlaşıb.

Komandalar arasında birinci dövrədəki martç "Sabah"ın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ümumiyyətlə Premyer Liqadakı beş dueldə hər klub iki dəfə üç xal qazanmağa nail olub. Meydan sahibləri son iki matçda 3 qol buraxıb və xal qazanmayıb. Əvəzində "Sabah" səfərdəki heç bir çempionat oyununda qol vura bilməyib.

Azərbaycan Premyer Liqası, XII tur

23 noyabr

15:00. “Səbail” – “Sabah”

Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Eyyub İbrahimov, Elşad Abdullayev, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

“ASCO Arena”

Qeyd edək ki, tura noyabrın 24-də keçiriləcək "Neftçi" "Qəbələ" və "Zirə" - "Keşlə" oyunları ilə yekun vurulacaq.

