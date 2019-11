"Bu havada küçədə qalmış 4 uşaq və analarını polis əməktaşları sığınacağımıza gətirdi."

Metbut.az bildirir ki, bunu Mehriban Zeynalovanın rəhbəri olduğu "Qadın və uşaq sığınma evi"-dən bildirilib.

Sığınacaqdan verilən məlumatda qeyd edilib ki, xanımın dediyinə görə uşaqlarla ona evdə yaşama hüququ verilməyib.

"Prezident aparatı artıq bu məsələni öz nəzarətinə götürüb. İnanırıq ki tezliklə bu uşaqlar isti yuvalarına qovuşacaqlar."- deyə bildirilib. (press.az)

