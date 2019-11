Bu şüşələrə vurulan plyonkaya görə 150 manat cərimə yazılacaq

Avtomobilin alın və qabaq yan şüşələrinə vurulan plyonkalar bu gündən etibarən sökülməyə başlayacaq və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə sürücülər 150 manat məbləğində cərimə olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücünün kürəyindən arxada qalan şüşələrə (arxa yan şüşələrə) vurulan plyonkalara görə cərimə yazılmayacaq.

Alın və qabaq yan şüşələrə plyonkanın vurulması həm qanunvericiliklə qadağandır, həm də təhlükəlidir.

Çünki sutkanın qaranlıq vaxtı avtomobildən bayır hissə məhdud görünür.

Bu isə yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə şərait yaradır. (avtosfer.az)

