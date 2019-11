Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi konfrans keçirdi - FOTOLAR

Noyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DQİDK) və Mədəniyyət Nazirliyi arasında “Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin təbliği və dini radikalizmə qarşı mübarizə”yə dair 2019-cu il üçün birgə tədbirlər planına əsasən DQİDK-nin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsi və Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan xalqının birgəyaşayış mədəniyyəti və multikulturalizm təcrübəsi” mövzusunda konfrans keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, tədbirdə DQİDK-nın Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Qağayı Məmmədov, Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vüsal Nəsirli və rayonun mədəniyyət işçiləri iştirak ediblər.

Çıxışlar zamanı xalqımızın zəngin milli-mənəvi dəyərlər sistemində tolerant və multikultural ənənələrdən bəhs edilərək bu ənənələrin birgəyaşayış mədəniyyətinitəşkil etdiyi vurğulanıb. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin “Multikulturalizm İli”, onun məntiqi davamı kimi 2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi tolerant və multikultural dəyərlərin qorunması, inkişaf etdirilməsi və gələcək nəsillərə çardırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunub.

Sonda konfrans iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

