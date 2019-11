Rusiya Ukraynaya unitaz göndərməyi təklif edib

Rusiya Dövlət Dumasının vitse-spikeri Petr Tolstoy Ukrayna tərəfinin “qaytarılan gəmilərdə sanitar qovşaqlar sökülərək oğurlanıb” açıqlamasına münasibət bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, vitse-spiker qaytarılan gəmilərdə oğurluq olmadığını deyib:

“Amma ukraynalı həmkarlarımıza bağlama yolu ilə unitaz göndərmək lazımdırsa, biz bunu edə bilərik”.

Petr Tolstoy Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin yayımladığı görüntülərə istinad edərək qaytarılan gəmilərdə avadanlığa toxunulmadığını vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Rusiya Kerç boğazında ələ keçirdiyi gəmiləri bir neçə gün öncə Ukraynaya qaytarıb. Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı İqor Voronçenko qaytarılan gəmilərin sanitar qovşaqlarının oğurlandığını iddia edir. (oxu.az)

