BDU ölən tələbəni belə yad edir - FOTO

Bakı Dövlət Universitetində zəhərlənmədən vəfat edən tələbə Şəkər Xasmətovanın xatirə lövhəsi qoyulub.

Metbuat.az Yeni Müsavat-a istinadən xəbər verir ki, qərənfillərlə bəzədilmiş foto BDU-nun əsas binasının girişində yer alıb.

Sözügedən binada mərhumun təhsil aldığı Fizika fakültəsi yerləşir. Fotoya universitet rəhbərliyinin başsağlığı cümləsi də əlavə edilib: "BDU-nun rektorluğu, AHİK və Fizika fakültəsinin dekanlığı Şəkər Faiq qızı Xasmətovanın vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin!”

Xatırladaq ki, 20 yaşlı Şəkər Xasmətova BDU-nun yataqxanasında qidadan zəhərlənərək vəfat edib. Digər 2 otaq yoldaşı isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıblar, hazırda onların vəziyyəti qənaətbəxşdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.