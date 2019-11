ARB TV-də efirə gedən ARB İdman proqramında AFFA-nın baş katibi baş katibi Elxan Məmmədova həsr olunan sujet hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video materialda baş katibin son müsahibəsinə toxunulub. Baş katib təhqir olunduğunu, lakin özünü futbolda komfortlu hiss etdiyini bildirib.

Sujet də bu sözlərə həsr olunub. Azərbaycan futbolunda təhqir və komfortun vəhdəti ön plana çəkilib.

Baş katibin buna alışdığı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.