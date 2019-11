"Real"ın sabiq baş məşqçisində xərçəng xəstəliyi aşkarlanıb

"Real"ın sabiq baş məşqçisi Vanderley Luşemburqoda ağır xəstəlik aşkarlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkəsində "Vasko da Qama" klubunda çalışan braziliyalı mütəxəssisə dəri xərçəngi diaqnozu qoyulub.

Bu, bədxassəli şiş olduğundan onun 3 həftə ərzində cərrahiyyə əməliyyat edilməsi tövsiyə edilib. Lakin 67 yaşlı Luşemburqo bununla bağlı yekun qərar verməyib. Onun gözləmə mövqeyi tutması Braziliya çempionatının davam etməsi ilə əlaqələndirilir.

Qeyd edək ki, 2004/2005 mövsümündə Madrid klubunda çalışmış Luşemburqo futbolçulara pivə və şərabı qadağan etməsi ilə diqqət mərkəzinə düşmüşdü. (apasport)



