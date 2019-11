Bakının Xətai rayonunda yerləşən 269 saylı orta məktəbdə müəllim şagirdi döyüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "azvision.az”a valideynlərdən biri məlumat verib.

Bildirilib ki, məktəbin rus bölməsində çalışan rəsm müəllimi İradə Əhmədqızı dərs zamanı şagirdi döyüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.