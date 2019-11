"İnter"in baş məşqçisindən futbolçularına tövsiyə: "Sekslə məşğul olarkən..."

"İnter"in baş məşqçisi Antonio Konte futbolçulara mövsümün gedişində sekslə necə məşğul olmaları barədə tövsiyə verib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Fransanın "LEquipe" nəşrinə danışan italiyalı mütəxəssis oyunçulara çox güc sərf etməmələrini tapşırıb:



"Çempionat zamanı futbolçularıma sekslə tez və az güc sərf edərək məşğul olmalarını tövsiyə etmişəm. Tərəf müqabilləri üstdə olan pozalardan istifadə etsələr, yaxşı olar. Həm də bunu öz həyat yoldaşları ilə etmələri məsləhətdir. Digər qadınlara əlavə enerji sərf etməmələri yaxşı olar".(qol.az)

