Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrinin dərinləşdirilməsindən ötrü böyük işlər görülüb - Matviyenko

Ötən il Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi 14% artaraq 2,5 milyard dollar təşkil edib.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko Moskvada keçirilən X Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumunda çıxışında deyib.

Onun sözlərinə görə, ölkələr arasında investisiya əməkdaşlığı güclənməkdədir: "Azərbaycana birbaşa Rusiya sərmayəsi təxminən 1,5 milyard dollar təşkil edir və Azərbaycan bazarında 700-ə yaxın müştərək müəssisə fəaliyyət göstərir. Son illərdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət və iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi istiqamətində çox böyük işlər görülüb və biz artıq bunun praktik nəticələrini görürük. Keçən il qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi təxminən 14% artaraq təxminən 2,5 milyard dollar təşkil edib. Rusiya Azərbaycanın qeyri-xammal idxalı və ixracı üzrə əsas ticarət tərəfdaşıdır”. (apa)

