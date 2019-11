Cəlilabad rayonuna ilk qar yağıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qar rayonun, əsasən, dağlıq kəndlərinə yağıb.

Belə ki, Moranlı, Şatırlı, Buravar və Qarğılı kəndlərində yağan qarın hündürlüyü 5 sm-ə çatıb.

Hazırda bu kəndlərdə şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunur. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.