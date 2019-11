İki piyada yol qəzasının qurbanı oldu

Noyabrın 22-də saat 8 radələrində Sumqayıt şəhərinin H.Z.Tağıyev qəsəbəsi ərazisində şəhər sakini M.Abdullayev idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobillə yolu keçən qəsəbə sakini Aybəniz Əlimirzəyevanı vurub.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, xəstəxanaya yerləşdirilən piyada orada ölüb. Sumqayıt ŞPİ tərəfindən araşdırma aparılır.



Noyabrın 22-də saat 23 radələrində Beyləqan rayonunun Aşıqlı kəndi ərazisində rayon sakini M.Məmmədov idarə etdiyi “VAZ-21063” markalı avtomobillə yolu keçən Mayak qəsəbə sakini Oruc Zeynalovu vurub və nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Beyləqan RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

