Cüdo üzrə Bakı çempionatının qalibləri - SİYAHI

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Hövsandakı İdman Kompleksində keçirilən cüdo üzrə Bakı şəhər açıq çempionatının bütün qalibləri məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iki gün davam edən yarışda paytaxtın 27 klubundan 235 cüdoçu medallar uğrunda mübarizə aparıb. Şəhər çempionatında fərqlənən cüdoqi ustaları gələn ay keçiriləcək Azərbaycan birinciliyində iştirak etmək hüququ qazanıblar.

Medalçılar Azərbaycan Cüdo Federasiyası və Bakı şəhər Gənclər, İdman Baş İdarəsi tərəfindən mükafatlandırılıb.

Paytaxt çempionatının qalibləri:

Kişilər

60 kg Vəlizadə Qasım

66 kg Heydərli Murad

73 kg Şəfiyev Elcan

81 kg Məmmədov Kərim

90 kg Ağakişiyev İbrahim

100 kg Bəşirov Natiq

+100 kg Məmmədov Hüseyin

Qadınlar

48 kg Həmidova Şəfəq

52 kg Qədirova Səbinə

57 kg Hacıyeva Gülcahan

63 kg Bağırzadə Günel

70 kg Baxışova Aidə

78 kg Əmirli Nərmin

+78 kg Kərimova Rəvanə

