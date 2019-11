Noyabrın 22-də saat 5 radələrində Sumqayıt şəhəri ərazisində Zaqatala rayon sakini Ş.Abramov idarə etdiyi “Mercedes-Benz V 220” markalı avtomobili yolun üzərində aşmış vəziyyətdə olan “Shacman” markalı avtomobilə vurub.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, nəticədə onun sərnişinlərindən 30-35 yaşlı qadın hadisə yerində ölüb, digər sərnişini xəstəxanaya yerləşdiriliib.



Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.



