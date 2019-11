BDU-nun zəhərlənərək ölən tələbəsi dəfn edildi - FOTOLAR

Bakı Dövlət Universitetinin 2 nömrəli yataqxanasında zəhərlənərək ölən Qusar rayon sakini, Fizika fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi , 1999-cu il təvəllüdlü Şəkər Xasmətova bu gün dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (THİK) təşkilatçılığı ilə bir qrup BDU tələbəsi qidadan zəhərlənərək vəfat edən Şəkər Xasmətovanın Qusar rayonunda baş tutan dəfn mərasimində iştirak edib.

Qeyd edək ki, bu barədə məlumat BDU THİK-in sosial şəbəkə hesabında verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.