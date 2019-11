Ermənistana səfər edən azərbaycanlı jurnalist Elşən Rüstəmov Şuşada "Göy Məscid" və "Şuşa cümə məscidi"nin, həmçinin Kəlbəcərin yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az jurnalistin paylaşdığı fotoları təqdim edir:



