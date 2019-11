Türkiyənin 44 şəhərində FETÖ terror təşkilatına qarşı əməliyyatlar keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyatlar nəticəsində FETÖ ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 124 nəfər saxlanılıb. Onlardan 80-i barədə həbs qərarı verilib.



Saxlanılan şəxslər arasında yüksək rütbəli zabitlərin də olduğu bildirilir. Hazırda araşdırma aparılır.

