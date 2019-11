Tərtərdə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumata görə, rayonun Azadqaraqoyunlu kəndi ərazisində Xocavənd rayon sakini Rac Zeynalov idarə etdiyi “VAZ-2101” markalı avtomobili yolun kənarındakı maneəyə vurub.



Qəza nəticəsində sürücü və sərnişinlərindən Qaynaq kənd sakini Mahrux Məmmədova hadisə yerində ölüb, digər sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib.



Faktla bağlı Tərtər Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

