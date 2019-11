Bu il ölkəyə 35 mindən çox avtomobil idxal olunub

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana idxal olunan avtomobillərin sayı 35 min 457 olub.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ölkəyə gətirilən avtomobillərin 441-i sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitəsi, 31 min 934-ü əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobili və digər motorlu nəqliyyat vasitəsi, 2934-ü yük daşımaq üçün motorlu nəqliyyat vasitəsi, 148-i isə xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitəsidir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.