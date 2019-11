Beyin xərçənginin 5 simptomu açıqlandı

Baş ağrısı, tarazlıqla bağlı problemlər, tinnitus beyin xərçənginin ilk simptomlarından biri ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu tibb mütəxəssisləri açıqlayıb.

Beyin xərçənginin ehtimal olunan siqnallarının siyahısına aşağıdakı hallar daxildir:

- fiziki hərəkətlər zamanı daha da intensivləşən güclü, davamlı baş ağrısı;

- bədənin yerləşməsindən asılı olmayaraq, yaranan başgicələnmə;

- görmə itiliyinin proqressiv şəkildə azalması;

- qulaqlarda səs və ya zingilti eşidilməsi;

- hərəkətlərin koordinasiyasında gözlənilməz pozuntular.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.