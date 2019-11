"Gördüm müğənniliklə tutuzdura bilmirəm, oynamağa başladım".

Merbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Ayan Babakişiyeva "Şən bazar" verilişində deyib. Proqramda rəqs edən sənətçiyə qısa ətəyi mane olub.

Verilişdə yer alan Əməkdar artist Rafael İsgəndərov "Bunu bir az uzun geyinərdin. Fırlanmaq istədi, alınmadı. Elə bir etirazım yoxdur, rəqsə görə deyirəm" sözlərini deyib.

Ayan isə "İlk dəfədir efirə belə qısa geyinirəm" cavabını verib.

(unikal.org)

